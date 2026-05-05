XETRA-Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Kursplus

Das macht der LUS-DAX heute.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,49 Prozent stärker bei 24 257,00 Punkten.

Bei 24 273,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 914,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 213,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 401,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 339,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,26 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,08 Prozent auf 1 444,80 EUR), Commerzbank (+ 3,41 Prozent auf 35,18 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 58,49 EUR), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 254,20 EUR) und EON SE (+ 1,77 Prozent auf 18,66 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,81 Prozent auf 37,00 EUR), Fresenius SE (-1,20 Prozent auf 40,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,20 Prozent auf 46,15 EUR), Brenntag SE (-0,10 Prozent auf 62,76 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,07 Prozent auf 30,71 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 198 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 192,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at