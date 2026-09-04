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Index-Performance im Fokus 04.09.2026 15:58:44

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent stärker bei 26 120,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 957,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 164,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 360,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 24 905,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 829,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 7,99 Prozent auf 82,46 EUR), Zalando (+ 3,68 Prozent auf 23,66 EUR), Infineon (+ 3,35 Prozent auf 57,39 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,00 Prozent auf 168,50 EUR) und BMW (+ 2,72 Prozent auf 63,44 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 046,80 EUR), Merck (-1,41 Prozent auf 135,90 EUR), Fresenius SE (-1,19 Prozent auf 43,70 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 75,56 EUR) und Deutsche Börse (-1,06 Prozent auf 280,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 253 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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