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LUS-DAX im Fokus 20.07.2026 12:26:36

XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich

XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich

Der LUS-DAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,54 Prozent auf 24 899,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 942,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 727,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX 24 997,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 199,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,36 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), RWE (+ 2,96 Prozent auf 57,66 EUR), Fresenius SE (+ 2,20 Prozent auf 42,65 EUR), Zalando (+ 0,72 Prozent auf 28,11 EUR) und Siemens (+ 0,68 Prozent auf 266,35 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil MTU Aero Engines (-1,38 Prozent auf 337,00 EUR), Vonovia SE (-1,33 Prozent auf 20,81 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 47,82 EUR), Continental (-0,97 Prozent auf 71,58 EUR) und Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 78,68 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 700 938 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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