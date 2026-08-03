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LUS-DAX-Kursentwicklung 03.08.2026 15:58:48

XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind

XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,94 Prozent auf 26 049,00 Punkte aufwärts.

Bei 25 806,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 055,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 23 454,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 055,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 6,70 Prozent auf 39,33 EUR), SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR), adidas (+ 5,05 Prozent auf 167,45 EUR) und Zalando (+ 4,10 Prozent auf 29,42 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-2,53 Prozent auf 60,11 EUR), RWE (-2,24 Prozent auf 55,90 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Bayer (-1,85 Prozent auf 47,16 EUR) und Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 79,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 127 708 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 215,454 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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