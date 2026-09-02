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LUS-DAX im Blick 02.09.2026 15:58:49

XETRA-Handel: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu

XETRA-Handel: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 25 854,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 923,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 724,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 25 120,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 653,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,24 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,65 Prozent auf 38,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 1 099,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,15 Prozent auf 142,70 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 40,37 EUR) und adidas (+ 0,91 Prozent auf 149,30 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Zalando (-4,55 Prozent auf 23,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,08 Prozent auf 74,22 EUR), GEA (-3,07 Prozent auf 64,80 EUR), Daimler Truck (-2,79 Prozent auf 45,23 EUR) und Scout24 (-2,43 Prozent auf 76,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 291 333 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,337 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Commerzbank 41,61 2,92% Commerzbank
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Deutsche Bank AG 35,45 1,50% Deutsche Bank AG
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