XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Handel im Minus

Der LUS-DAX erlitt am ersten Tag der Woche Verluste.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 1,46 Prozent auf 15 192,00 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 478,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 187,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 862,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 180,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der LUS-DAX mit 11 968,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 8,08 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 869,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,27 Prozent auf 21,61 EUR), Continental (+ 0,72 Prozent auf 67,24 EUR), Porsche (+ 0,63 Prozent auf 89,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 19,93 EUR) und Henkel vz (+ 0,18 Prozent auf 67,58 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Fresenius SE (-3,60 Prozent auf 28,40 EUR), Deutsche Bank (-3,20 Prozent auf 10,12 EUR), RWE (-3,16 Prozent auf 34,04 EUR), EON SE (-2,72 Prozent auf 10,90 EUR) und Commerzbank (-2,55 Prozent auf 10,52 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 9 709 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 143,663 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at