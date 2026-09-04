Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|LUS-DAX im Fokus
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04.09.2026 17:58:44
XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
Letztendlich schloss der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 26 064,00 Punkten ab.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 164,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 957,00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 26 360,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 24 905,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 829,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Zalando (+ 3,02 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 71,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 034,00 EUR), Scout24 (-2,12 Prozent auf 76,10 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 135,85 EUR), Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 43,63 EUR) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 841 949 Aktien gehandelt. Mit 209,418 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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