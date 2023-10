XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent leichter bei 15 089,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 15 079,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 291,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 15 723,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Wert von 16 134,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Wert von 12 902,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 3,16 Prozent auf 176,36 EUR), Hannover Rück (+ 1,11 Prozent auf 209,50 EUR), Zalando (+ 0,94 Prozent auf 22,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 20,47 EUR) und Porsche (+ 0,24 Prozent auf 91,56 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), Sartorius vz (-3,49 Prozent auf 254,20 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 71,98 EUR), Siemens (-2,66 Prozent auf 130,40 EUR) und Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 9,81 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 199 161 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 143,475 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,17 Prozent.

