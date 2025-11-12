XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent höher bei 24 388,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 197,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 444,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 124,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 24 142,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 19 064,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 22,16 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 9,13 Prozent auf 46,86 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,94 Prozent auf 29,06 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,38 Prozent auf 215,50 EUR) und Brenntag SE (+ 4,44 Prozent auf 49,19 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen EON SE (-3,59 Prozent auf 15,46 EUR), Scout24 (-3,20 Prozent auf 89,25 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 209,30 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 258,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,49 Prozent auf 365,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 595 039 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,220 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at