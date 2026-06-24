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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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LUS-DAX im Fokus 24.06.2026 09:30:12

XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,70 Prozent auf 24 748,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 939,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 742,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 778,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 22 871,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 697,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,741 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2,88 Prozent auf 55,04 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,78 Prozent auf 347,20 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,29 Prozent auf 72,18 EUR) und Symrise (+ 1,23 Prozent auf 87,52 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), RWE (-1,58 Prozent auf 54,76 EUR), Heidelberg Materials (-1,58 Prozent auf 180,80 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR) und Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 378 210 Aktien gehandelt. Mit 212,672 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 72,68 2,08% Beiersdorf AG
Brenntag SE 55,02 3,11% Brenntag SE
Continental AG 72,34 0,08% Continental AG
Deutsche Bank AG 30,62 -1,10% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 243,70 -1,38% Deutsche Börse AG
Heidelberg Materials 180,70 -1,58% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,45 -1,62% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 353,40 4,74% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 963,50 -17,64% Rheinmetall AG
RWE AG St. 54,74 -1,55% RWE AG St.
Siemens AG 269,95 -0,79% Siemens AG
Siemens Energy AG 159,10 -1,62% Siemens Energy AG
Symrise AG 89,00 3,27% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,10 -1,20% Volkswagen (VW) AG Vz.

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