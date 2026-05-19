XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Am Dienstag springt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,06 Prozent auf 24 630,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 231,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 666,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 24 650,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 007,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 24 041,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,261 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 6,05 Prozent auf 156,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 1 223,80 EUR), QIAGEN (+ 3,01 Prozent auf 29,46 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 38,83 EUR) und Scout24 (+ 2,61 Prozent auf 74,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Continental (-1,12 Prozent auf 67,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 49,67 EUR), Daimler Truck (-0,55 Prozent auf 39,71 EUR) und BASF (-0,17 Prozent auf 52,87 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 599 147 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 197,884 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at