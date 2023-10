XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der LUS-DAX entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,23 Prozent höher bei 15 377,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 401,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 217,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 735,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 692,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 12 323,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 9,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,48 Prozent auf 22,62 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,37 Prozent auf 170,40 EUR), BMW (+ 3,00 Prozent auf 97,49 EUR), RWE (+ 2,99 Prozent auf 34,08 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,80 Prozent auf 10,22 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius SE (-0,86 Prozent auf 27,55 EUR), Henkel vz (-0,59 Prozent auf 67,80 EUR), Daimler Truck (-0,29 Prozent auf 31,46 EUR), Beiersdorf (+ 0,29 Prozent auf 121,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 20,43 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 973 756 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 144,528 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

