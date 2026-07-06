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Index im Blick 06.07.2026 09:28:54

XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu

XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 25 812,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 759,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 822,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 760,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,07 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 840,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 142,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,37 Prozent auf 35,45 EUR), Zalando (+ 1,29 Prozent auf 27,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 1 106,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 252,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,22 Prozent auf 74,89 EUR), Continental (-2,58 Prozent auf 74,02 EUR), HOCHTIEF (-2,24 Prozent auf 488,80 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 165,36 EUR) und Siemens (-0,83 Prozent auf 281,75 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 283 893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,559 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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