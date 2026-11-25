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25.11.2026 15:58:52
XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 24 859,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 155,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 755,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 279,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 572,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 4,96 Prozent auf 55,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 65,10 EUR), Vonovia SE (+ 2,31 Prozent auf 17,46 EUR), Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 82,20 EUR) und Daimler Truck (+ 1,72 Prozent auf 40,83 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-6,06 Prozent auf 41,09 EUR), Bayer (-3,84 Prozent auf 50,04 EUR), Commerzbank (-3,57 Prozent auf 34,28 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 114,08 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 351 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,377 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Daimler Truck
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|1,84%
|Deutsche Bank AG
|29,90
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|Henkel KGaA Vz.
|88,18
|0,18%
|Infineon AG
|42,69
|-0,40%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,57
|0,82%
|SAP SE
|192,38
|0,87%
|Siemens Energy AG
|117,50
|0,62%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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