Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 24 859,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 155,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 755,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 279,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 572,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 4,96 Prozent auf 55,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 65,10 EUR), Vonovia SE (+ 2,31 Prozent auf 17,46 EUR), Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 82,20 EUR) und Daimler Truck (+ 1,72 Prozent auf 40,83 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-6,06 Prozent auf 41,09 EUR), Bayer (-3,84 Prozent auf 50,04 EUR), Commerzbank (-3,57 Prozent auf 34,28 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 114,08 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 351 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,377 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at