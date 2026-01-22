XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Frankfurt zu beobachten.

Der LUS-DAX schloss am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 24 842,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 937,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 773,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 24 301,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 111,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 21 236,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,13 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 344,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,32 Prozent auf 37,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,28 Prozent auf 238,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 790,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,79 Prozent auf 377,00 EUR), RWE (-0,77 Prozent auf 51,30 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 235,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 358 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

