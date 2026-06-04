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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|LUS-DAX im Blick
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04.06.2026 09:28:58
XETRA-Handel: LUS-DAX klettert zum Handelsstart
Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 24 888,50 Punkte.
Bei 24 713,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 904,50 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 23 900,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 24 273,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der LUS-DAX bei 24 263,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 1,95 Prozent auf 73,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,93 Prozent auf 27,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,92 Prozent auf 36,71 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,89 Prozent auf 180,35 EUR) und SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-3,03 Prozent auf 85,33 EUR), RWE (-1,58 Prozent auf 56,24 EUR), EON SE (-0,86 Prozent auf 17,95 EUR), Bayer (-0,17 Prozent auf 34,64 EUR) und Continental (-0,14 Prozent auf 70,72 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 466 657 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,443 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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