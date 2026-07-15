XETRA-Handel LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 12:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 24 962,50 Punkte zurück.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 831,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 135,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 24 877,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der LUS-DAX bei 24 062,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 016,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 2,24 Prozent auf 474,40 EUR), Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 41,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,80 Prozent auf 169,80 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 43,06 EUR) und Merck (+ 0,29 Prozent auf 139,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), BASF (-2,20 Prozent auf 48,34 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,19 Prozent auf 41,47 EUR), Bayer (-1,91 Prozent auf 48,18 EUR) und Rheinmetall (-1,91 Prozent auf 961,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 213 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at