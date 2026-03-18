Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
18.03.2026 17:59:23
XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,82 Prozent leichter bei 23 516,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 956,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 449,50 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 220,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 24 126,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der LUS-DAX bei 23 359,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,27 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 863,00 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,50 Prozent auf 172,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 45,36 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 152,10 EUR), Commerzbank (+ 1,48 Prozent auf 32,88 EUR) und Infineon (+ 0,85 Prozent auf 39,97 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-2,89 Prozent auf 161,44 EUR), Deutsche Telekom (-2,72 Prozent auf 32,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,67 Prozent auf 538,60 EUR), Scout24 (-2,66 Prozent auf 67,70 EUR) und EON SE (-2,56 Prozent auf 19,78 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 686 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,094 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
