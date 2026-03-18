Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Marktbericht 18.03.2026 17:59:23

XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Am dritten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,82 Prozent leichter bei 23 516,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 956,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 449,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 220,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 24 126,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der LUS-DAX bei 23 359,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,27 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 863,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,50 Prozent auf 172,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 45,36 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 152,10 EUR), Commerzbank (+ 1,48 Prozent auf 32,88 EUR) und Infineon (+ 0,85 Prozent auf 39,97 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-2,89 Prozent auf 161,44 EUR), Deutsche Telekom (-2,72 Prozent auf 32,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,67 Prozent auf 538,60 EUR), Scout24 (-2,66 Prozent auf 67,70 EUR) und EON SE (-2,56 Prozent auf 19,78 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 686 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,094 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
