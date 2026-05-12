XETRA-Handel LUS-DAX letztendlich in Rot

So performte der LUS-DAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,28 Prozent tiefer bei 23 973,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 209,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 931,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der LUS-DAX 23 802,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 24 922,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Stand von 23 657,00 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 3,67 Prozent auf 38,44 EUR), Scout24 (+ 3,11 Prozent auf 72,90 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 28,80 EUR), Symrise (+ 1,68 Prozent auf 74,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,05 Prozent auf 37,66 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,09 Prozent auf 468,90 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), Zalando (-5,57 Prozent auf 19,09 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 169,48 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 39,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 6 712 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 201,962 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at