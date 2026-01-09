XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent leichter bei 25 178,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 106,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 201,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 115,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Wert von 24 621,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 329,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,65 Prozent auf 104,50 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 41,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 126,10 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 210,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,85 Prozent auf 39,73 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Hannover Rück (-2,16 Prozent auf 244,80 EUR), Allianz (-2,15 Prozent auf 381,80 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 34,88 EUR), Deutsche Börse (-1,87 Prozent auf 209,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,76 Prozent auf 523,20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 047 023 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at