XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Um 15:56 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 24 200,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 407,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 066,50 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 213,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 24 673,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 124,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,49 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), Brenntag SE (+ 1,71 Prozent auf 63,14 EUR), Infineon (+ 1,51 Prozent auf 57,99 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,00 Prozent auf 35,23 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,16 Prozent auf 47,78 EUR), Continental (-4,36 Prozent auf 61,38 EUR), RWE (-4,23 Prozent auf 59,36 EUR), EON SE (-2,67 Prozent auf 18,39 EUR) und Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 192,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at