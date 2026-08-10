XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 26 306,00 Punkte abwärts.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 441,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 306,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 116,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 24 402,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 252,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 442,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 37,92 EUR), adidas (+ 2,26 Prozent auf 167,75 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 63,47 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,80 EUR) und Siemens Energy (+ 1,42 Prozent auf 155,72 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,86 Prozent auf 28,21 EUR), Beiersdorf (-2,44 Prozent auf 79,22 EUR), Brenntag SE (-2,37 Prozent auf 62,56 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 49,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 75,32 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 034 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at