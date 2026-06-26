Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|XETRA-Handel im Blick
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26.06.2026 17:58:55
XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,21 Prozent leichter bei 24 671,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 973,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 557,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 26.05.2026, einen Wert von 25 226,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der LUS-DAX bei 22 636,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 743,00 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,429 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), Beiersdorf (+ 2,14 Prozent auf 75,52 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 181,70 EUR), Henkel vz (+ 1,62 Prozent auf 73,80 EUR) und Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 72,45 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-6,32 Prozent auf 24,92 EUR), Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 153,92 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,91 Prozent auf 74,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,91 Prozent auf 43,34 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 7 722 525 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,879 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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