XETRA-Handel LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus
Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 2,80 Prozent auf 23 910,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 594,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 426,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 734,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Wert von 23 776,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 060,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent nach unten. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 594,00 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,10 Prozent auf 238,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,83 Prozent auf 39,51 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 165,48 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 40,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 55,74 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-20,13 Prozent auf 83,66 EUR), Infineon (-6,16 Prozent auf 41,68 EUR), Bayer (-5,66 Prozent auf 38,31 EUR), Daimler Truck (-5,28 Prozent auf 39,82 EUR) und Siemens (-4,93 Prozent auf 226,45 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 912 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 195,098 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent, die höchste im Index.
