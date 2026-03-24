XETRA-Handel LUS-DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,95 Prozent leichter bei 22 573,00 Punkten.

Bei 22 734,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 440,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 323,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 24.03.2025, mit 22 884,00 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 8,11 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,70 Prozent auf 21,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,96 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,28 Prozent auf 37,95 EUR), BASF (+ 1,26 Prozent auf 47,48 EUR) und Hannover Rück (+ 1,10 Prozent auf 258,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Bayer (-2,04 Prozent auf 37,68 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 150,90 EUR), Heidelberg Materials (-0,62 Prozent auf 177,10 EUR), Airbus SE (-0,61 Prozent auf 165,40 EUR) und Infineon (-0,49 Prozent auf 38,30 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 327 953 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 179,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at