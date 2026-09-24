RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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LUS-DAX-Kursentwicklung 24.09.2026 15:58:35

XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen

XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen

Der LUS-DAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag kaum.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 25 368,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 428,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 166,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 119,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 776,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 704,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 3,32 Prozent auf 78,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 258,00 EUR), Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 368,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), Scout24 (-1,69 Prozent auf 69,60 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR) und RWE (-1,56 Prozent auf 59,14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 152 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,434 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Allianz 422,50 0,67% Allianz
Beiersdorf AG 78,44 0,46% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 31,64 1,04% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 259,20 0,54% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 73,96 -0,35% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 56,89 0,25% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,17 -0,41% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 370,20 0,27% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,20 0,43% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 988,40 -0,43% Rheinmetall AG
RWE AG St. 59,42 0,07% RWE AG St.
SAP SE 183,84 0,15% SAP SE
Scout24 68,45 -0,07% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,42 -1,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 426,00 0,28%

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