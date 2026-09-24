RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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24.09.2026 15:58:35
XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 25 368,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 428,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 166,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 119,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 776,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 704,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 3,32 Prozent auf 78,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,03 Prozent auf 512,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 258,00 EUR), Allianz (+ 1,53 Prozent auf 419,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 368,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,33 Prozent auf 56,62 EUR), Rheinmetall (-2,73 Prozent auf 997,00 EUR), Scout24 (-1,69 Prozent auf 69,60 EUR), SAP SE (-1,57 Prozent auf 183,54 EUR) und RWE (-1,56 Prozent auf 59,14 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 152 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,434 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Offshorewindparks: Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen (Spiegel Online)
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23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
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23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
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22.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|422,50
|0,67%
|Beiersdorf AG
|78,44
|0,46%
|Deutsche Bank AG
|31,64
|1,04%
|Hannover Rück
|259,20
|0,54%
|Henkel KGaA Vz.
|73,96
|-0,35%
|Infineon AG
|56,89
|0,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,17
|-0,41%
|MTU Aero Engines AG
|370,20
|0,27%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|513,20
|0,43%
|Rheinmetall AG
|988,40
|-0,43%
|RWE AG St.
|59,42
|0,07%
|SAP SE
|183,84
|0,15%
|Scout24
|68,45
|-0,07%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,42
|-1,10%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 426,00
|0,28%
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