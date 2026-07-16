XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags im Minus

Anleger in Frankfurt treten am Donnerstagnachmittag den Rückzug an.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,87 Prozent leichter bei 24 773,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 700,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 066,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Wert von 24 105,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 182,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,845 Prozent. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 1,19 Prozent auf 88,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,06 Prozent auf 35,12 EUR), Brenntag SE (+ 0,81 Prozent auf 59,58 EUR), BASF (+ 0,80 Prozent auf 48,33 EUR) und Beiersdorf (+ 0,71 Prozent auf 79,26 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,96 Prozent auf 63,97 EUR), Siemens Energy (-2,80 Prozent auf 147,92 EUR), MTU Aero Engines (-2,64 Prozent auf 339,80 EUR), EON SE (-2,48 Prozent auf 18,86 EUR) und RWE (-2,36 Prozent auf 55,38 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 379 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,022 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at