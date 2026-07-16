RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX-Entwicklung
|
16.07.2026 15:58:48
XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags im Minus
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,87 Prozent leichter bei 24 773,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 700,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 066,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Wert von 24 105,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 182,00 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,845 Prozent. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 1,19 Prozent auf 88,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,06 Prozent auf 35,12 EUR), Brenntag SE (+ 0,81 Prozent auf 59,58 EUR), BASF (+ 0,80 Prozent auf 48,33 EUR) und Beiersdorf (+ 0,71 Prozent auf 79,26 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,96 Prozent auf 63,97 EUR), Siemens Energy (-2,80 Prozent auf 147,92 EUR), MTU Aero Engines (-2,64 Prozent auf 339,80 EUR), EON SE (-2,48 Prozent auf 18,86 EUR) und RWE (-2,36 Prozent auf 55,38 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 379 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,022 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Kursziel 66 Euro (dpa-AFX)
|
15.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf (dpa-AFX)