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XETRA-Handel im Blick 18.09.2026 15:58:50

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot

Der LUS-DAX sinkt am Freitagnachmittag.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,20 Prozent auf 25 331,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 314,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 832,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 135,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 095,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 23 711,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,11 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,05 Prozent auf 56,06 EUR), HOCHTIEF (+ 0,66 Prozent auf 395,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,20 Prozent auf 1 018,20 EUR), Siemens Energy (-0,18 Prozent auf 141,54 EUR) und RWE (-0,40 Prozent auf 60,38 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-4,31 Prozent auf 27,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,41 Prozent auf 78,28 EUR), Deutsche Bank (-3,37 Prozent auf 33,09 EUR), BMW (-3,23 Prozent auf 61,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,05 Prozent auf 44,79 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 315 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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