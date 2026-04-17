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Kursverlauf 17.04.2026 15:59:02

XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus

XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag legt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 2,31 Prozent auf 24 661,00 Punkte zu.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 105,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 734,50 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 23 711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 21 211,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,387 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,80 Prozent auf 348,30 EUR), Infineon (+ 5,54 Prozent auf 48,56 EUR), Continental (+ 4,83 Prozent auf 67,34 EUR), Airbus SE (+ 4,64 Prozent auf 179,64 EUR) und adidas (+ 3,91 Prozent auf 147,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil RWE (-3,92 Prozent auf 55,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,51 Prozent auf 52,01 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,91 EUR), Brenntag SE (-1,49 Prozent auf 59,46 EUR) und BASF (-1,29 Prozent auf 52,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 519 922 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 180,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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