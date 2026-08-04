XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Am Dienstag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:24 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent auf 26 093,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 077,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 266,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 820,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 23 900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 835,00 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 266,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,52 Prozent auf 49,25 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 63,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,54 Prozent auf 1 204,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 149,90 EUR) und Brenntag SE (+ 1,42 Prozent auf 62,96 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-16,56 Prozent auf 24,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-8,23 Prozent auf 41,17 EUR), adidas (-2,70 Prozent auf 160,35 EUR), Continental (-2,13 Prozent auf 70,82 EUR) und Beiersdorf (-1,77 Prozent auf 77,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Zalando-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 640 316 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at