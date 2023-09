XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester

Der LUS-DAX hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,13 Prozent auf 15 502,00 Punkte zu.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 544,00 Punkte, das Tagestief hingegen 15 454,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.08.2023, den Stand von 15 684,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2023, den Stand von 15 987,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 12 594,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 10,29 Prozent aufwärts. Bei 18 246,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 259 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,751 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,82 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at