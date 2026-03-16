XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent höher bei 23 422,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 569,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 417,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.02.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 830,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 118,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 23 089,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,65 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 863,00 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 4,16 Prozent auf 30,82 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 39,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,27 Prozent auf 164,65 EUR) und Vonovia SE (+ 0,83 Prozent auf 24,18 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil QIAGEN (-1,14 Prozent auf 35,63 EUR), Henkel vz (-1,00 Prozent auf 69,38 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 80,54 EUR), Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR) und Beiersdorf (-0,84 Prozent auf 77,78 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 717 761 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 194,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at