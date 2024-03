XETRA-Handel LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 18 511,50 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 473,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 525,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 579,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 704,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 15 137,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 10,56 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 16,98 EUR), Merck (+ 2,62 Prozent auf 164,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,80 Prozent auf 520,80 EUR), adidas (+ 1,20 Prozent auf 207,15 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,16 Prozent auf 235,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 39,75 EUR), Porsche (-1,18 Prozent auf 92,48 EUR), Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 78,22 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 181,00 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 52,95 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 465 523 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,135 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at