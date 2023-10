XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen

Der LUS-DAX verzeichnete am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,60 Prozent höher bei 15 433,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 15 446,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 217,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 735,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 692,50 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, stand der LUS-DAX bei 12 323,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 9,80 Prozent zu Buche. 18 246,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,62 Prozent auf 22,65 EUR), Sartorius vz (+ 3,59 Prozent auf 322,80 EUR), RWE (+ 3,57 Prozent auf 34,27 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 11,99 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,34 Prozent auf 170,35 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-0,73 Prozent auf 31,32 EUR), Henkel vz (-0,44 Prozent auf 67,90 EUR), Fresenius SE (-0,40 Prozent auf 27,68 EUR), Hannover Rück (+ 0,34 Prozent auf 207,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,58 Prozent auf 121,95 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 171 934 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 144,528 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Mit 8,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

