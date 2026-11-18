Zum Handelsschluss sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,50 Prozent auf 25 717,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 704,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 134,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 25 475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 135,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 23 185,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,69 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,79 Prozent auf 29,13 EUR), Continental (+ 2,03 Prozent auf 72,44 EUR), Vonovia SE (+ 2,02 Prozent auf 17,15 EUR), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 43,84 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Commerzbank (-3,46 Prozent auf 37,71 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,90 Prozent auf 38,56 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 920 124 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 240,927 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at