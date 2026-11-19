Der LUS-DAX bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,24 Prozent auf 25 423,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 393,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 942,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 19.10.2026, mit 25 213,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 091,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23 315,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,49 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR), Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR) und QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 45,25 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,77 Prozent auf 36,72 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 51,78 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR) und Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 541 108 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 227,492 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at