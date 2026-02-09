Fresenius Medical Care Aktie

Index im Fokus 09.02.2026 15:59:27

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt am Nachmittag

Der LUS-DAX wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Am Montag steht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,03 Prozent im Plus bei 24 833,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 939,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 711,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 745,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR), Commerzbank (+ 2,18 Prozent auf 34,75 EUR) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 123,55 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,66 Prozent auf 39,56 EUR), Siemens Healthineers (-1,67 Prozent auf 40,71 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 41,44 EUR), Vonovia SE (-1,41 Prozent auf 24,43 EUR) und Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 54,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 782 701 Aktien gehandelt. Mit 195,456 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

03.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
