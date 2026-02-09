Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Index im Fokus
|
09.02.2026 15:59:27
XETRA-Handel: LUS-DAX steigt am Nachmittag
Am Montag steht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,03 Prozent im Plus bei 24 833,50 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 939,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 711,50 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21 745,00 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 648,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR), Commerzbank (+ 2,18 Prozent auf 34,75 EUR) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 123,55 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,66 Prozent auf 39,56 EUR), Siemens Healthineers (-1,67 Prozent auf 40,71 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 41,44 EUR), Vonovia SE (-1,41 Prozent auf 24,43 EUR) und Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 54,80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 782 701 Aktien gehandelt. Mit 195,456 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:59
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: LUS-DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
14:02
|WDH: Deutsche Bank räumt Fehler im Umgang mit Epstein ein (dpa-AFX)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|102,50
|-0,73%
|Brenntag SE
|55,20
|-0,79%
|Commerzbank
|35,43
|4,45%
|Deutsche Bank AG
|31,77
|1,05%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,68
|-2,75%
|Heidelberg Materials
|219,80
|1,57%
|Infineon AG
|41,90
|-0,93%
|Merck KGaA
|122,90
|1,07%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,16
|-0,76%
|Rheinmetall AG
|1 646,50
|2,65%
|Siemens AG
|255,55
|1,49%
|Siemens Energy AG
|157,60
|3,82%
|Siemens Healthineers AG
|40,63
|-1,88%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,95
|0,05%
|Vonovia SE
|24,65
|-0,64%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 010,50
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.