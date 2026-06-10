XETRA-Handel LUS-DAX verbucht Verluste

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,12 Prozent leichter bei 24 246,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 520,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 216,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 402,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 815,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 987,00 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,30 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 1,51 Prozent auf 32,22 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 37,69 EUR), Infineon (+ 1,03 Prozent auf 76,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 28,05 EUR) und adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,84 Prozent auf 148,76 EUR), Siemens (-1,72 Prozent auf 259,75 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 145,98 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 69,56 EUR) und Scout24 (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 111 188 Aktien gehandelt. Mit 204,287 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,65 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at