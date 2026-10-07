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Kursentwicklung 07.10.2026 17:58:26

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend schwächer.

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,95 Prozent leichter bei 25 118,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 037,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 353,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 005,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 463,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 382,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,25 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 926 492 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Commerzbank 38,62 -3,01% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,97 -4,05% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,95 1,85% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,47 -6,09% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 261,00 1,56% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 74,24 1,45% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 61,08 -4,62% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -1,51% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 353,20 -3,10% MTU Aero Engines AG
SAP SE 187,46 0,17% SAP SE
Scout24 69,05 2,14% Scout24
Siemens Healthineers AG 38,34 1,37% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,72 1,66% Volkswagen (VW) AG Vz.

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