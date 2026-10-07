Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Kursentwicklung
|
07.10.2026 17:58:26
XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,95 Prozent leichter bei 25 118,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 037,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 353,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 005,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 463,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 382,00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,25 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 926 492 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
07.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,62
|-3,01%
|Deutsche Bank AG
|29,97
|-4,05%
|Deutsche Telekom AG
|26,95
|1,85%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,47
|-6,09%
|Hannover Rück
|261,00
|1,56%
|Henkel KGaA Vz.
|74,24
|1,45%
|Infineon AG
|61,08
|-4,62%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-1,51%
|MTU Aero Engines AG
|353,20
|-3,10%
|SAP SE
|187,46
|0,17%
|Scout24
|69,05
|2,14%
|Siemens Healthineers AG
|38,34
|1,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,72
|1,66%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 115,00
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.