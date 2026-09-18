Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Blick
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18.09.2026 09:28:55
XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge
Am Freitag sinkt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 25 592,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 832,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 592,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 135,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 25 095,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), HOCHTIEF (+ 0,61 Prozent auf 394,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,44 Prozent auf 196,44 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Zalando (-1,51 Prozent auf 21,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 45,59 EUR), Vonovia SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR) und Symrise (-0,95 Prozent auf 89,24 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 768 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,46
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|27,36
|-3,25%
|Henkel KGaA Vz.
|73,78
|-0,05%
|HOCHTIEF AG
|394,60
|0,87%
|Infineon AG
|56,25
|3,17%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,61
|-0,73%
|Rheinmetall AG
|1 016,20
|-0,08%
|SAP SE
|186,54
|0,27%
|Siemens Energy AG
|142,56
|1,45%
|Symrise AG
|89,12
|-1,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,10
|-0,79%
|Vonovia SE
|17,77
|-1,11%
|Zalando
|21,45
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 599,00
|-0,16%