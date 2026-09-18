Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance im Blick 18.09.2026 09:28:55

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

Der LUS-DAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag sinkt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 25 592,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 832,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 592,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 135,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 25 095,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,74 Prozent auf 55,89 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), HOCHTIEF (+ 0,61 Prozent auf 394,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,44 Prozent auf 196,44 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Zalando (-1,51 Prozent auf 21,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 45,59 EUR), Vonovia SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR) und Symrise (-0,95 Prozent auf 89,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 768 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,46 0,84% Airbus SE
Deutsche Telekom AG 27,36 -3,25% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 73,78 -0,05% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 394,60 0,87% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,25 3,17% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,61 -0,73% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 016,20 -0,08% Rheinmetall AG
SAP SE 186,54 0,27% SAP SE
Siemens Energy AG 142,56 1,45% Siemens Energy AG
Symrise AG 89,12 -1,02% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,10 -0,79% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,77 -1,11% Vonovia SE
Zalando 21,45 -1,47% Zalando

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