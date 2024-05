XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Der LUS-DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 18 093,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 079,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 147,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 521,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 16 945,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2023, wies der LUS-DAX 15 945,00 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,06 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,01 Prozent auf 27,46 EUR), Infineon (+ 1,86 Prozent auf 33,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23) Prozent auf 39,38 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,02 Prozent auf 227,40 EUR) und BASF (+ 0,99 Prozent auf 49,54 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 117,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,49 Prozent auf 72,93 EUR), Porsche Automobil vz (-1,54 Prozent auf 48,50 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 287,30 EUR) und BMW (-1,26 Prozent auf 105,45 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 619 307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

