HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|LUS-DAX-Marktbericht
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09.07.2026 09:29:08
XETRA-Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 25 014,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 116,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 984,50 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 24 520,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23 881,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 620,00 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,82 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,13 Prozent auf 72,50 EUR), HOCHTIEF (+ 2,90 Prozent auf 468,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,53 Prozent auf 155,74 EUR), Bayer (+ 1,97 Prozent auf 50,62 EUR) und Siemens (+ 1,83 Prozent auf 270,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-1,68 Prozent auf 25,11 EUR), Deutsche Börse (-0,94 Prozent auf 252,90 EUR), Beiersdorf (-0,88 Prozent auf 76,44 EUR), Henkel vz (-0,67 Prozent auf 74,46 EUR) und Hannover Rück (-0,64 Prozent auf 249,80 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 299 714 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,506 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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