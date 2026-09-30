Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Index-Bewegung
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30.09.2026 17:58:25
XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter
Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,10 Prozent auf 25 170,00 Punkte abwärts.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 146,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 581,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, bei 26 571,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23 906,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 3,80 Prozent auf 22,70 EUR), BMW (+ 1,50 Prozent auf 55,32 EUR), Fresenius SE (+ 1,24 Prozent auf 44,75 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 374,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,94 Prozent auf 39,57 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-4,00 Prozent auf 40,31 EUR), Vonovia SE (-2,33 Prozent auf 17,00 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR) und Heidelberg Materials (-1,90 Prozent auf 141,75 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 839 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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