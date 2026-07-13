Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Index-Bewegung 13.07.2026 09:28:57

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 25 042,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 052,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 776,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 679,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23 961,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 208,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 1,92 Prozent auf 74,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 42,41 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,93 Prozent auf 34,91 EUR) und Brenntag SE (+ 0,92 Prozent auf 56,74 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,21 Prozent auf 70,88 EUR), HOCHTIEF (-1,98 Prozent auf 446,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,34 Prozent auf 168,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 358,10 EUR) und Continental (-1,04 Prozent auf 72,10 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 253 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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