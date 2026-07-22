HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|LUS-DAX im Fokus
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22.07.2026 09:29:08
XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind
Um 09:27 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 25 068,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 948,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 070,50 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 25 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 193,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 063,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,04 Prozent auf 339,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,65 Prozent auf 248,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,33 Prozent auf 69,05 EUR), HOCHTIEF (-1,55 Prozent auf 457,00 EUR), SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 77,44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 56,40 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 213 613 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 202,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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