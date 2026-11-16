XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,07 Prozent höher bei 26 738,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 804,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 719,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26 456,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 849,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 54,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,86 Prozent auf 96,44 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 632 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at