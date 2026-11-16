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Index-Performance im Blick 16.11.2026 09:28:36

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,07 Prozent höher bei 26 738,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 804,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 719,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26 456,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 849,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 54,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,86 Prozent auf 96,44 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 632 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 58,04 -0,99% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 27,07 2,42% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 54,40 1,55% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,17 0,90% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 88,14 1,40% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 48,80 -3,21% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,69 0,22% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 357,40 1,71% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 788,60 2,86% Rheinmetall AG
SAP SE 214,40 0,73% SAP SE
Siemens AG 271,20 -2,93% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,62 -2,28% Siemens Energy AG
Symrise AG 95,74 -1,58% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,62 0,18% Volkswagen (VW) AG Vz.

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