XETRA-Handel LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,49 Prozent leichter bei 14 873,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 857,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 962,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 702,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 145,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, notierte der LUS-DAX bei 12 670,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,32 Prozent auf 158,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,15 Prozent auf 258,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,12 Prozent auf 121,20 EUR), Covestro (+ 0,00 Prozent auf 47,62 EUR) und Bayer (-0,13 Prozent auf 42,09 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-2,46 Prozent auf 29,33 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 11,03 EUR), Sartorius vz (-1,94 Prozent auf 252,50 EUR), Siemens (-1,85 Prozent auf 127,46 EUR) und Zalando (-1,72 Prozent auf 21,74 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 591 960 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 141,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at