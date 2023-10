XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Um 09:27 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 15 511,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 15 507,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 552,50 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 12.09.2023, den Stand von 15 704,50 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 16 026,50 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Stand von 12 182,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 10,36 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 1,79 Prozent auf 94,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,56 Prozent auf 23,51 EUR), Zalando (+ 1,40 Prozent auf 22,47 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 47,75 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 110,54 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil EON SE (-0,54 Prozent auf 10,99 EUR), Siemens Energy (-0,49 Prozent auf 12,14 EUR), QIAGEN (-0,32 Prozent auf 37,59 EUR), Commerzbank (-0,24 Prozent auf 10,37 EUR) und Bayer (-0,18 Prozent auf 44,78 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 188 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 145,230 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

