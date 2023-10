XETRA-Handel: MDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Der MDAX entwickelt sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 12:09 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 1,92 Prozent auf 25 715,22 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 231,743 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,525 Prozent auf 25 362,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 230,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 362,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 793,74 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 27 060,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 036,30 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 22 476,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,941 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 6,27 Prozent auf 28,48 EUR), LANXESS (+ 4,72 Prozent auf 22,65 EUR), KION GROUP (+ 4,63 Prozent auf 34,10 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 10,77 EUR) und SMA Solar (+ 4,26 Prozent auf 64,85 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HENSOLDT (-1,01 Prozent auf 27,38 EUR), Gerresheimer (-0,40 Prozent auf 100,40 EUR), Vitesco Technologies (-0,16 Prozent auf 91,00 EUR), AIXTRON SE (-0,03 Prozent auf 32,23 EUR) und HelloFresh (+ 0,23 Prozent auf 26,38 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 290 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 15,778 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

