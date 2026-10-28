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Kursentwicklung 28.10.2026 12:27:23

XETRA-Handel MDAX am Mittwochmittag in Rot

XETRA-Handel MDAX am Mittwochmittag in Rot

Der Handel in Frankfurt verläuft am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent leichter bei 30 458,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340,058 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 30 568,67 Punkte an der Kurstafel, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 30 739,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 432,99 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,74 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 895,59 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 32 395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 236,96 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent nach. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell tk accelis (+ 8,49 Prozent auf 30,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,07 Prozent auf 52,80 EUR), Porsche vz (+ 3,92 Prozent auf 44,58 EUR), JENOPTIK (+ 2,96 Prozent auf 41,06 EUR) und AUMOVIO (+ 2,74 Prozent auf 33,75 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp (-15,98 Prozent auf 12,33 EUR), Salzgitter (-7,41 Prozent auf 43,48 EUR), Evonik (-1,59 Prozent auf 20,98 EUR), Nemetschek SE (-1,55 Prozent auf 72,90 EUR) und Aurubis (-1,53 Prozent auf 134,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 956 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,189 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
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22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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Aroundtown SA 1,44 0,21% Aroundtown SA
AUMOVIO 34,00 3,82% AUMOVIO
Aurubis 134,70 -1,82% Aurubis
Evonik AG 21,04 -1,03% Evonik AG
JENOPTIK AG 40,62 2,37% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 73,90 0,00% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,21 2,02% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,74 4,53% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 44,06 -6,18% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 52,30 4,85% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,25 -15,84% thyssenkrupp AG
tk accelis 30,00 7,91% tk accelis

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 583,77 0,29%

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